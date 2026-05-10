犬が退屈だと思っているときにみせる行動 犬が退屈だと感じてしまうのは、刺激の少なさからです。 本来であれば、狩りや探索をすることに多くの時間を使う動物であるため、限られたスペースで1日のほとんどをお留守番して過ごす犬にとって、あまりにも刺激が少ないのです。 単調な生活リズムが続くとき、運動不足であるとき、コミュニケーション不足であるとき、犬はより退屈だと感じてしまうでしょう。