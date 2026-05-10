BOOM BOOM SATELLITESが、歴代アルバムおよびヨーロッパデビューEP『JOYRIDE』と最後の作品となった『LAY YOUR HANDS ON ME』までの全110曲を網羅したパッケージを9月23日にリリースする。 （関連：「全部が同じように大切」THE SPELLBOUNDが刻んだ矜持、BOOM BOOM SATELLITESの“音楽は生き続ける”という証明） 本プロジェクトは、BOOM BOOM SATELLITESの作品群を単なるアーカイブとして