明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第16節が10日に行われ、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズが対戦した。前節に再び2位FC東京を突き放した鹿島は、PK戦勝利以上で首位決定に王手がかかる状況で敵地『日産スタジアム』に乗り込んだ。序盤は横浜FMが積極的に攻めるが得点には結び付かず、次第に鹿島もチャンスのシーンを増やしていく。ただ、鹿島は前半のシュート数が一本にとどまり、試合はスコアレスで折り返し