ベガルタ仙台が明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンドEAST-Aの首位通過を決めた。10日に地域リーグラウンド第16節が行われ、EAST2位の湘南ベルマーレが横浜FCとのダービーマッチで敗戦。湘南が仙台を逆転することは不可能となり、仙台の首位が確定した。なお、仙台はヴァンラーレ八戸と引き分け、PK戦で勝利した。仙台は開幕から13試合負けなしなど好調を維持して首位を快走。ここまで10勝、PK戦5勝、1敗の好成績