勝点３を積み上げれば、文句なしでEAST-Aの１位が確定。ベガルタ仙台は５月10日、J２・J３百年構想リーグ第16節でヴァンラーレ八戸と敵地で対戦した。試合開始時の順位は、仙台が首位で八戸は最下位。成績面では優位と見られる仙台は18分に失点。右サイドを崩され、クロス攻撃から澤上竜二のヘディングシュートでゴールを割られた。30分にはアクシデント。郄田椋汰の負傷交代で五十嵐聖己が投入される。前半はそのま