マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、冗談交じりにウェストハムを激励した。9日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。マンチェスター・シティは9日に行われたプレミアリーグ第36節でブレントフォードに3−0で勝利し、首位アーセナルとの勝ち点差を「2」に詰め寄ることに成功した。試合後、優勝争いにさらなる波乱があるかと問われたグアルディオラ監督は「わからない。我々はかつてのリ