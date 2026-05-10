創成館高校の音楽部。 3月に、軽音楽の全国大会に出場したバンドが所属する音楽部。 期待の新人も加わり、さらなる飛躍を目指します。 【NIB news every. 2026年4月23日放送より】 今月15日の放課後…観客を盛り上げながら演奏しているのは、創成館高校音楽部の部員たちです。 音楽部では、日頃から部員たちが5つから6つのバンドに分かれて活動し、学内外のイベントで腕前を披露しています。 そのひとつが