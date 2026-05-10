球界を席巻するフィーバーを巻き起こし続けている大谷(C)Getty Images打って、走って、そして投げて――。ありとあらゆるプレーで球界を沸かし、そして前人未到の記録の数々を生み出してきた大谷翔平（ドジャース）。群雄割拠のメジャーリーグで唯一無二の投打二刀流を続ける偉才は、いまだ限界を見せていない。【動画】大谷翔平のエグいスイーパー！空振り三振を奪うシーンをチェック大谷の底知れぬポテンシャルに舌を巻くの