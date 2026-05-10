「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）１番人気のロデオドライブがゴール前で大外から豪快に伸びて差し切り勝ち。Ｇ１初制覇で見事に３歳マイル王に輝いた。鼻差の２着には４番人気のアスクイキゴミが入り、３着は６番人気のアドマイヤクワッズ。３番人気のダイヤモンドノットは５着、２番人気のエコロアルバは９着に終わった。初コンビで勝利に導いたレーンは「正直なかなか言葉が出てきませんが、ひとことで言えばベリ