◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2026年5月10日みずほPayPayドーム）ロッテの藤原恭大外野手は「1番・右翼」でスタメン出場したが、6回2死一、二塁の場面で代打・池田を送られ、途中交代した。5回の守備で庄司の打球を背走しながらジャンピングキャッチを試みようとしてフェンスに右膝を強打。その場に倒れ込んだ。トレーナーらが駆けつけ、しばらく様子を見た後、そのままプレーを続けていた。藤原は24年3月10日のオ