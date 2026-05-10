「オリックス０−２日本ハム」（１０日、京セラドーム大阪）日本ハムが連勝。２カードぶりの勝ち越しを決め、借金２とした。初回にレイエスの左越え４号２ランで先制。以降は再三の好機に追加点を奪えなかったものの、投手陣がリードを守り抜いた。先発の北山は８回７安打無失点の好投で３勝目。最速１５５キロを計測した直球に加えて変化球も制球よく配し、要所を締めた。