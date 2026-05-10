45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚16年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。【写真】出会って17年、ラブラブっぷりが変わらない加藤夫妻の誕生日ショット4月上旬に、加トちゃんと、ここ数年ハマっている花見ドライブへ行ってきました。今年は千鳥ヶ淵緑道の桜を見に行ったのですが、もう