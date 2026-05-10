イヨテツスポーツセンターで演技するアイスダンスの櫛田育良（左）、島田高志郎組＝10日、松山市今月、約60年の歴史に幕を下ろした松山市のスケートリンク、イヨテツスポーツセンターで10日、特別イベントが開かれ、このリンクで育ったフィギュアスケートの島田高志郎らが多くの市民とともに別れを惜しんだ。四国では貴重なリンクとして親しまれてきたが、設備の老朽化などで今月6日に営業を終えた。島田にとっては小学校に入