磐越道マイクロバス事故で亡くなった男子生徒が通っていた北越高＝7日、新潟市福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高男子ソフトテニス部員が乗るマイクロバスがガードレールに衝突し、生徒1人が亡くなった事故で、10日、学校に部員の保護者とみられる人たちが集まった。非公開で保護者会を開き、事故の経緯などを説明したとみられる。保護者会後には事故後2回目となる記者会見が予定されており、灰野正宏校長らが出席す