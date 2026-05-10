King＆Prince永瀬廉（27）、〓橋海人（27）が10日、ディズニープラス新番組「King＆Princeがまちあわせin LA」（6月独占配信）スペシャルローンチイベントを都内で行った。米ロサンゼルスを舞台に待ち合わせミッションに挑戦し、2人の絆を試すトラベルバラエティー。永瀬は「この旅を通して、海人の存在の大きさを感じた。笑いもあるし、2人で旅をしてグッとくるものもあった」。〓橋も「海外に行くと、まだ知らない廉がいたんだと