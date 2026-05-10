初出場の埼玉武蔵はあと一歩及ばず準優勝少年硬式野球「リトルリーグ」の11〜13歳カテゴリーが頂点を争う「JA共済杯第14回インターミディエット全日本リトルリーグ野球選手権大会」は10日、茨城県の牛久運動公園野球場などで準決勝と決勝が行われた。決勝は茨城リーグ（東関東連盟第1代表）が埼玉武蔵リーグ（北関東連盟）を延長タイブレークの末に4-3で撃破。劇的なサヨナラ勝ちで初優勝を飾った。3度目出場の茨城は1点を追う