2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。食生活・食材部門の第2位は――。▼第1位イワシでもサンマでもない…糖尿病専門医｢がん･動脈硬化を予防し､美肌を保つ栄養素をとれる魚の種類｣▼第2位だから朝イチのヨーグルトは効かない…内科医｢免疫力を高める納豆･ヨーグルトを食べるタイミング｣▼第3位鶏胸肉でも鮭でもブロッコリーでもない…医師｢年を重ねてもツヤツヤな人が欠か