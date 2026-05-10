あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「イケてる面」の略語は？「イケてる面」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「イケメン」でした！イケメンとは、「いけてる」の「いけ」と、「面」や「men」をかけた言葉です。一般的には、容貌や容姿が