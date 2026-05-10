Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが１０日、都内でディズニープラスで配信される「Ｋｉｎｇ＆ＰｒｉｎｃｅがまちあわせｉｎＬＡ」（６月配信、全９話）のスペシャルローンチイベントに出席した。米ロサンゼルスでさまざまな“待ち合わせミッション”に挑戦し、２人の絆を試す、台本＆演出一切なしのトラベルバラエティー。番組にちなみ、イベントでは永瀬廉と郄橋海人が“れんかい”の絆を確かめる企画に挑戦。「初めて２人で