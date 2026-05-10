【モデルプレス＝2026/05/10】タレントの安田美沙子が5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのバスクチーズケーキを公開した。【写真】44歳2児のママタレ「クオリティ高すぎ」“カフェ級”手作りバスクチーズケーキ◆安田美沙子、手作りバスクチーズケーキ公開安田は「＃バスクチーズケーキ」「作ったよ」というコメントを添え、手作りケーキを公開。こんがりと焼き色のついたケーキの上に半分にカットしたマスカット