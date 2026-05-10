ガールズグループOH MY GIRLのヒョジョンが、結婚と出産に対する考えを明かした。最近、韓国で放送されたtvN STORYのバラエティ番組『育児インターン』（原題）には、元サッカー選手のアン・ジョンファンの育児の助っ人としてヒョジョンが出演した。【話題】ヒョジョン、「父は12歳のときに亡くなった」この日、ヒョジョンは、元気いっぱいの兄弟をケアする育児体験に乗り出した。兄弟はヒョジョンが登場するやいなや、愛嬌を振り