５月１０日の東京１０Ｒ・メトロポリタンＳ（４歳上オープン・リステッド、芝２４００メートル＝１２頭立て）は３番人気のウエストナウ（牡５歳、栗東・寺島良厩舎、父キズナ）がゴール前の激しい競り合いを制し、リステッド２勝目を挙げた。道中は５番手を追走。最後の直線では外から迫った２着シャイニングソード（西村淳也騎手）が馬体を並べようとしたところでゴーサイン。ラストは一進一退の攻防を頭差で制した。高杉吏麒