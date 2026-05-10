◆パ・リーグ西武―楽天（１０日・ベルーナドーム）楽天の藤井聖投手が２３年１０月１０日のロッテ戦（楽天モバイル）以来９４３日ぶりのリリーフ登板をした。３回を５安打３失点だった。０―２の３回から２番手・津留崎に代わって３番手で登板。この回先頭のネビンに投じた３球目。１３５キロの変化球を左翼席に運ばれ、いきなり１点を奪われた。０―３の４回先頭。滝沢を歩かせなおも１死二塁。続く西川に投じた４球目の