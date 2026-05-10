◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）２打差４位から出た荒木優奈（Ｓｋｙ）は２バーディー、２ボギーの７２と伸ばせず、通算４オーバーで３打差の３位となった。一時は首位に並ぶも１６番で痛恨のボギー。メジャー初優勝はお預けとなり「めっちゃ悔しいです。後半下手すぎて…」と悔し涙を流した。２打差