◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（１０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・前田悠伍投手が５回２失点で降板した。初回は２死から死球と内野安打を許したが、上田を二ゴロに抑えて無失点で終えた。２回は１死一塁から井上に左中間スタンドへ２ランを運ばれて失点したが、その後は粘り強く投球を続けた。味方打線は３回に２点、４回に１点を奪って勝ち越し。５回は２死一、三塁を招いたが、最後は上田を１４５キロの直