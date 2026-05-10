◆陸上木南記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）男子１１０メートル障害決勝で、昨秋の世界選手権５位入賞の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が、１３秒０５の大会新記録で５年ぶり２度目の優勝を果たした。予選を１３秒４１で通過し迎えた決勝。号砲とともに飛び出すと１台目で早くも前に出るとそこからぐいぐい加速し、最後まで他を寄せ付けず１３秒０５の好タイムで今季初戦をフィニッシュした。「今日は７０点くらいで