◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人・坂本勇人内野手が打撃の神様・川上哲治を超える球団歴代単独１位の通算１６６４単打を記録した。５―４の８回２死一塁。代打で出場すると、藤嶋の外角カーブにしぶとく食らいつき、左前打を放った。この日は母の日。ピンクのバット、スパイクに感謝を込め、「Ｈ」ランプをともした。入団１年目の２００７年に病のため母・輝美さん（享年４７）を亡くしたが