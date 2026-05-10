10日午前、福岡市中央区で酒気を帯びた状態で乗用車を運転したうえ、左折専用レーンを直進したとして49歳の会社員の男が逮捕されました。「お酒を飲んでいませんので飲酒運転ではありません」と容疑を否認しています。警察によりますと、10日午前10時前、福岡市中央区平尾でパトロール中の警察官が、左折専用レーンを直進した乗用車を見つけ、停車を求めました。運転していた男から酒の臭いがしたため警察官が呼