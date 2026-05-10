◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手がリーグトップの１０号ソロを放った。１点リードの６回１死。２ボール１ストライクから石田裕の変化球を豪快に振り抜き、左中間席に放り込んだ。「こどもの日」の５日・中日戦（バンテリンドーム）以来、４試合ぶりの一発。新人から６年連続２ケタ弾、３年ぶり２度目の母の日弾となった。「打ったのはシンカー。追加点が欲しい展開だったので良い