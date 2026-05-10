子どものおやつって、気づくとすぐなくなる。毎回買いに行くのも大変だし、「冷凍でストックできたら楽なのに」と思っていました。そんなときに見つけたのが、ドーナツの詰め合わせセット。好きなタイミングで食べられるのは便利そう……ということで取り寄せてみました。個包装になっているので、好きなタイミングで食べられてとっても便利！ 今回は気になる中身や味、そして本当にお得なのかを正直にレビューしていきます。