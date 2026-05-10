女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日2018年4月8日 情報は取材当時）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝「あの時、元彼と結婚してレバ……」「あの時、彼を振らなかっタラ……」、そんなタラレバを考えたこと、ありませんか？ 今回、紹介するのは元彼と結婚しなかったことを後悔する女性、絵里子さん（仮名・32歳）。30歳過ぎてから婚活を繰り返す絵里子さ