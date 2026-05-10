「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）“日本ムエタイ界の至宝”梅野源治は元修斗環太平洋王者のダイキ・ライトイヤーに１回２分３７秒一本負け。ＭＭＡ３戦目で初黒星を喫した。開始から組み付かれてコーナーに押し込まれると１分３０秒過ぎに上になったが、そのまま三角絞めで捉えられ、無念のタップとなった。試合後、梅野はロープを掴み、ぼう然。しばらくうなだれていた。会見では「なにもできな