サントリー―名古屋第2セット、サーブを放つサントリー・高橋藍＝Asueアリーナ大阪バレーボールの大同生命SVリーグは10日、Asueアリーナ大阪で2戦先勝方式の男子プレーオフ準決勝第2戦が行われ、連覇に挑むレギュラーシーズン（RS）1位のサントリーが同4位の名古屋に3―1で逆転勝ちし、2連勝で決勝進出を決めた。サントリーは第1セットを23―25で落としたが、第2セットはムセルスキーの高さを生かして31―29で奪い、第3、第4