〈《辺野古沖転覆》同志社国際高校の保護者説明会の音声を入手保護者は「事故がいつ起こってもおかしくなかった…」〉から続く「私たち今、学校とかご遺族に対する謝罪の申し入れをしているんですけど、まだ実現していない状況の中でいろいろなことに追われていますけど、まあすごく大変なんですが、なんとか皆さんからの励ましをたくさんいただいておりますので、それを励みにして、この苦境を乗り越えていきたいなと思っていま