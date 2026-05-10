◇パ・リーグオリックス0―2日本ハム（2026年5月10日京セラD大阪）オリックスが今季3度目の連敗で日本ハム戦は2カード連続の負け越しとなった。先発のエスピノーザが初回、レイエスに特大の先制2ランを被弾。2回以降、降板する6回まで要所を締め無失点で切り抜けたが、打線が前回5月3日の対戦で完封負けを喫した北山に今回も沈黙。4、7回の2死一、三塁、8回の1死一、三塁をいずれも生かせなかった。