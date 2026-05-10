女優北川景子（３９）が９日に東京都内で行われた映画「未来」の公開記念舞台あいさつに出席した。「北川景子様にしか着れない一枚」と衝撃が走った「横浜国際映画祭」でのワンショルダーの赤ドレスから１週間、今回は一転して、上品な紺ワンピで登場した。イベントでは２人の子供を持つ母として、ＧＷの軽井沢旅行でのカエル獲りなどを語った。今回の衣装は細身の紺ワンピ。肩部分が広めで肩先が隠れた控えめなノースリーブ