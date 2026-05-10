京都市伏見区下鳥羽広長町の蘇生会総合病院が2025年10月から行った救急車購入のためのクラウドファンディング（CF）が、目標金額1000万円を大きく超える約1370万円を集めて終了した。138人の支援者が集い、病院を長年利用してきた地域住民や近隣クリニック、院内スタッフまでが参加した今回のCF。その背景には、70年余にわたる地域医療への積み重ねがあった。【写真】老朽化した蘇生会総合病院の救急車。古い車両のため医療機器