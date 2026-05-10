演歌歌手の田川寿美が歌う「仮面ライダー音頭」が完成。6月3日にリリースのCD『仮面ライダー音頭～東映特撮音頭集～』に収録される。 （関連：YUTA、『仮面ライダーゼッツ』主題歌で発揮する多面的な歌声NCT 127とソロシンガーで培われた強み） 本楽曲は、数々のスーパー戦隊シリーズで主題歌や挿入歌の作詞を手がけてきた渡部紫緒と、同シリーズおよ