＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞平均ストロークが『79.7424』（+7.7424）だった第3ラウンドに、ツアー自己ワーストスコアとなる「81」を叩いた佐久間朱莉だが、最終日に“女王の威厳”を守った。【写真】初メジャー制覇！河本結の優勝賞金は？トータル10オーバーの24位タイからスタートする前に考えていたことは、「いけるところまで伸