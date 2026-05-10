サッカー明治安田J2J3百年構想リーグ第16節、アルビレックス新潟はツエーゲン金沢とアウェーで対戦しました。 リーグ3連勝を狙うアルビですが、前半終了間際に相手にフリーキックを与えると山本に頭で合わせられ先制を許します。 後半攻勢を強め15分に笠井が、16分には大西が立て続けにシュートを放ちますが、ここは相手に阻まれます。 このまま終了かと思われましたが、後半アディ