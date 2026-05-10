タレントの武田久美子（57）が9日、自身のインスタグラムを更新。長女・ソフィアさんとの“顔出し”2ショットを披露した。【写真】「本当に親子？」“医者の卵”長女との“顔出し”2ショットを披露した武田久美子武田は昨年、ソフィアさんが2%の難関を突破しメディカルスクールに入学、医者への第一歩を踏み出したことを報告していた。この日は「娘と楽しい時間を過ごしております」と明かし、「手巻き寿司屋」での2ショット