◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年5月10日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（27）がリーグ単独トップの10号ソロを放った。1―0の6回1死で迎えた第3打席。DeNA石田が投じた低めの変化球を完ぺきに捉えた打球は左中間スタンドに着弾した。同僚の森下を超え、リーグ単独トップに立つ10号ソロ。チームに貴重な追加点をもたらした。