■『RIZIN.53』（10日／神戸・GLION ARENA KOBE）第2試合5分3ラウンド／57キロ【インタビュー動画】平本丈、脅威の集中力で逆転勝利ジョリーは「キモい。当たるなら徹底的にブッ飛ばす」◯平本丈X飴山聖也2ラウンド27秒リアネイキッドチョーク飴山聖也との大激闘を見事に逆転勝利した平本丈が、試合後インタビューで3年前に敗れた相手に勝ちきれた精神力と技術、そして今後に向けての展望を語った。――見事な逆転勝利で