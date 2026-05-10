競馬のＮＨＫマイルＣ（ＧＩ）が１０日、東京競馬場の芝１６００メートルで３歳馬１８頭が出走して行われ、ダミアン・レーン（豪）が騎乗した１番人気のロデオドライブが優勝した。２着にアスクイキゴミ、３着にはアドマイヤクワッズが入った。