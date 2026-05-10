◇パ・リーグ日本ハム2―0オリックス（2026年5月10日京セラＤ）日本ハム・北山亘基投手（27）が8回無失点の好投で、今季3勝目を挙げた。今季6度目の先発で、初回にレイエスの先制4号2ランの援護をもらうと、落ち着いたピッチングでスコアボードに「0」を並べた。4回は2死一、三塁のピンチを招いたが、来田を空振り三振。7回2死一、三塁では紅林を投ゴロに仕留めた。勝利がはっきりと見えてきた8回も1死一、三塁とピ