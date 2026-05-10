Ｆ１フェラーリのルイス・ハミルトン（４１）が、今季限りで電撃引退する可能性が出てきた。英メディア「ＧＰファンズ」は「ルイス・ハミルトンが衝撃的な発表をするとのウワサ。Ｆ１ジャーナリストのルイ・デッカーは、７度の世界チャンピオンであるハミルトンがこの夏に衝撃的な発表を行うと予想しており、その発表がいつ行われるかについても予測している」と報じた。オランダ公共放送「ＮＯＳ」でリポーターを務める著名