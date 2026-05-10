２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）の２ショットにフォロワーが沸いた。三浦は１０日にインスタグラムで「ショートケーキになりたかった木原龍一ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう。ケーキは＃ホテルニューオータニ様からいただきました」とつづり、ケーキを見つめる木原と、隣で笑う三浦のオフシ