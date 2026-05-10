◆パ・リーグオリックス０―２日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）日本ハムは首位・オリックスを下し、借金を２に減らし首位とのゲーム差を５に縮めた。５月１日以来の２連勝となった。先発は３試合連続でオリックス戦となった北山。３日の同戦で今季初完封をマークした相手にこの日も快投を披露した。８回７安打無失点で今季３勝目を手にした。直球は今季最速の１５５キロを計時するなど圧巻の投球を見せた。４試合連続