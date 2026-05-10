◆パ・リーグオリックス０―２日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）オリックスが２試合連続、今季６度目の完封負けを喫した。京セラでは初のカード負け越しで、４月１１〜１２日の楽天戦（楽天モバイル）以来となる連敗。岸田護監督の４５歳の誕生日に、白星を届けることはできなかった。打線は日本ハム先発・北山に手も足も出ず。８回無得点に抑えられ、３日の前回対戦（エスコンフィールド）に続き、２試合連続で勝利を献