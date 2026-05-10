◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）２４位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が４バーディー、１ボギーの６９をマークし、通算７オーバーの６位で大会を終えた。「今日いいスコアを出せたので、ちょっとは気持ち良く帰れると思う」。９位で決勝ラウンドに進むも、強風が吹き荒れた前日の第３ラ